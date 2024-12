Le Standard doit-il se contenter de sa première partie de saison ? "Deux attaquants mais zéro créativité"

Tout au long de la saison, Ivan Leko a limité la casse avec ce qu'il a pu au Standard. Philippe Albert juge ses derniers mois à la tête de l'équipe.

Philippe Albert voyait le Standard entre la septième et la douzième place cette saison. Les Rouches sont pour l'instant dixièmes mais affronteront encore cinq des six meilleures équipes lors des dix derniers matchs de la phase classique.

Avec 12 buts inscrits en 20 matchs (dont seulement trois à l'extérieur), c'est clairement offensivement que le bât blesse : "Vous avez deux attaquants, mais aucune créativité au centre du terrain" déclare Albert à SudInfo.

Le Standard à sa place ?

Devant, Andi Zeqiri et Dennis Ayensa ne sont pourtant pas avares en effort et incarnent même le style maison. Mais leur approvisionnement est extrêmement limité : "On ne peut pas figurer dans le top 6 si on est aussi impuissant devant le but".

Les trois milieux de terrains courrent énormément mais ne font pas vraiment courir le ballon. Y a-t-il seulement un profil pour changer la donne ? "Ils doivent gérer cette situation comme ils le font actuellement, ou bien consacrer leurs ressources financières à la constitution d'une équipe solide" poursuit Philippe Albert.

Certains renforts comme Viktor Djukanovic ou Marko Bulat étaient censés apporter cette créativité mais la greffe n'a pas pris. Être celui qui fait respirer le jeu dans ces conditions n'est pas simple, le mercato de janvier permettra-t-il de corriger le tir ?