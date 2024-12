Les clubs de Pro League mécontents sur le calendrier : "En mettant des matchs de championnat en semaine, ce serait possible"

L'Antwerp et Genk se sont quittés dos à dos lors de leur rencontre du Boxing Day, ce jeudi. Après la partie, les deux entraîneurs avaient un avis très tranché sur le calendrier imposé par la Pro League.

Du football à Noël ? Ça n'existe qu'au Royaume-Uni… et en Belgique. Un calendrier qui n'est pas un problème en soi, si ce n'est que les clubs de Pro League regrettent l'absence d'une réelle trêve hivernale. Les joueurs ne bénéficient que d'environ cinq jours de congé.

"Je ne pense pas qu'ils aient suffisamment de vacances" assurait Thorsten Fink après le partage entre l'Antwerp et Genk, cette semaine. "Nous avons des joueurs de Corée du Sud, d'Afrique, d'Amérique du Sud,... Ils veulent revoir leurs familles. Ce sont souvent des jeunes joueurs. Comment peuvent-ils faire pour voir leurs familles pendant les fêtes ?"

"Il n'y a que trois championnats qui jouent au lendemain de Noël : l'Écosse, l'Angleterre et la Belgique. Cinq ou six jours supplémentaires de repos auraient été parfaits, pour permettre aux joueurs d'avoir une semaine de congé."

Un Boxing Day et une trêve... mais alors, des matchs en semaine

Jonas De Roeck était d'accord avec son homologue, et avait une proposition pour la Pro League. Car en Belgique, des joueurs sont déjà partis en raison du mal du pays, et ce calendrier n'arrangera pas les choses.

"La différence entre notre pays et l'Angleterre, c'est la tradition. Là-bas, les matchs ont lieu en même temps et les familles vont au stade ensemble. C'est leur culture, que nous n'avons pas en Belgique. Si vous voulez jouer au football à Noël, il faut que les vacances d'hiver qui suivent soient conséquentes."

"C'est possible de le faire en mettant des matchs de championnat pendant la semaine. Nous sommes le championnat qui commence le plus tôt et qui se termine le plus tard, nous devrions trouver une solution commune", a conclu Jonas De Roeck. Un avis partagé chez l'ensemble des entraîneurs de Pro League, ou presque.