Changement de plan pour Jean Butez ? Un ancien de Pro League voudrait le sortir de la galère anversoise

Jean Butez est cantonné à un rôle de réserviste à l'Antwerp depuis l'été dernier. Il va plus que probablement quitter le Bosuil cet hiver.

Jean Butez était en début d'année le gardien de but le plus coté de Jupiler Pro League (selon les estimations de Transfermarkt). Mais un transfert avorté et l'éclosion de Senne Lammens ont poussé le Français sur le banc, et Butez ronge son frein désormais, tandis que sa valeur est passée de 8 à 4 millions d'euros.

Récemment, on apprenait qu'une porte de sortie semblait trouvée : Côme, club de Serie A, serait tout proche d'accueillir Butez, qui doit se contenter cette saison de jouer les matchs de Coupe pour l'Antwerp. Mais un deuxième club pourrait changer la donne.

Selon les informations du journaliste belge spécialisé dans le marché des transferts Sacha Tavolieri, Butez serait en effet sur la shortlist du Racing Lens. Will Still et surtout Edward Still, passé par l'Antwerp, seraient intéressés par son profil.

Le Racing Lens a vu partir son n°1 Brice Bamba direction le Stade Rennais et a donc besoin d'un nouveau gardien de but. Jean Butez a l'avantage de bien connaître la région puisqu'il est né et a été formé à Lille, le rival régional.

Reste désormais à voir quel club s'alignera sur les demandes de l'Antwerp, qui n'est pas forcément pressé puisque Jean Butez n'arrive en fin de contrat qu'en 2026. Un départ cet hiver, toutefois, paraît inévitable.