Ils n'y ont pas été de main morte : quand un média français se paye le Standard ainsi que les supporters d'Anderlecht et de l'Union

Le Boxing Day à la belge reste une curiosité pour beaucoup d'observateurs internationaux. Le média français So Foot l'a suivi avec un brin de scepticisme.

Il est toujours intéressant de lire ce que les médias étrangers ont à écrire sur notre compétition. En présentant la Jupiler Pro League comme un championnat "davantage connu pour ses faillites et son format bordélique que pour son beau jeu", So Foot a donné le ton.

Si l'article commence en faisant l'éloge de Genk pour son scouting et sa santé financière exemplaire, le bilan est plus contrasté en ce qui concerne d'autres clubs phares de l'élite. Même l'Union Saint-Gilloise n'y échappe pas.

Des publics très différents

Nos voisins saluent la belle histoire et les valeurs du club mais déplorent "des tribunes en partie envahies par des hipsters opportunistes, pour certains anciens suiveurs d’Anderlecht, abreuvés aux bières IPA et qui ne sont pas toujours capables de citer trois joueurs de l’équipe actuelle". Le supporter d'Anderlecht en prend également pour son grade.

So Foot le compare à un fan de Manchester United : "Il supporte le plus grand club de son pays, est persuadé que cette information est toujours d’actualité en 2024 et assure 'être de retour' tous les six mois environ. Mais comme les Red Devils, le Sporting est en réalité un club malade depuis des années, sous la pression constante de ses propres supporters et qui ne fait plus vraiment peur à qui que ce soit sur ses terres".

Concernant le Standard, ce ne sont pas les supporters mais bien le manque de spectacle qui fait parler. Après le cinquième 0-0 de la saison, fêté comme une petite victoire, la tactique d'Ivan Leko est décrite comme "bétonner comme pas possible, que ça soit face au premier du classement comme face à la lanterne rouge". Le trait est-il forcé ? On laissera à chacun le soin d'en juger.