Un Anderlechtois a déjà connu Olivier Renard comme directeur sportif...avec quelques tensions à la clé : "Il y avait un certain ressentiment"

Mats Rits a dû être surpris quand Olivier Renard est devenu directeur sportif à Anderlecht. Les deux hommes se côtoyaient à Malines.

Lorsque Mats Rits jouait encore à Malines, il a y eu quelqus tensions avec Olivier Renard. Tout tournait autour de la durée de son contrat.

"Au début, j'ai pu signer au club pour trois ans, mais lorsque Renard est devenu directeur sportif, on ne voulait plus de moi que pour un an" se souvient-il dans Het Nieuwsblad.

Des tensions apaisées

"Il y avait un certain ressentiment à l'époque, mais cela a été résolu assez rapidement et le contrat de trois ans a quand même été signé. Maintenant, ce n’est plus un problème" rassure le milieu anderlechtois.

Le désaccord n'en était pas moins vif : Olivier Renard avait déclaré que le niveau de Rits était décevant compte tenu de l'ambition personnelle avec laquelle il débarquait.

"Chacun est autorisé à avoir son opinion. Je n’avais alors que 19 ans. En fait, ce n’est qu’à partir de 22 ans qu’on arrive à atteindre un niveau constant sur trente matches. Je venais de l'Ajax et ils pensaient que j'allais arranger ça", poursuit Rits. "Mais le football là-bas était différent. J’ai joué dans une équipe dominante et la compétition néerlandaise était moins fermée".