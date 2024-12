Meilleur joueur de Pro League, mais en difficulté en Angleterre... jusqu'à maintenant : "Il a été excellent"

Bilal El Khannouss s'est imposé comme titulaire à Leicester City ces derniers mois. L'ancien de Genk a pris son temps, mais convainc désormais.

On attendait beaucoup de Bilal El Khannouss (20 ans) à son arrivée à Leicester City, et pour cause : l'international marocain a coûté plus de 20 millions d'euros aux Foxes. Mais il a d'abord dû goûter au banc, n'obtenant que 3 titularisations sur les 13 premières journées de championnat.

Depuis décembre, et globalement depuis l'arrivée de Ruud Van Nistelrooy à la tête de Leicester City, El Khannouss est titulaire indiscutable. Contre West Ham United, il a même inscrit son premier but et délivré son premier assist en Premier League.

Ce dimanche, Leicester s'est incliné face à Manchester City mais pour la première fois, l'ex-Genkois a disputé les 90 minutes. Et son coach était ravi de ce qu'il a vu : "Bilal a été excellent. Je crois qu'il mérite des louanges pour son éthique de travail avec et sans ballon", affirme Ruud Van Nistelrooy en conférence de presse.

"Je pense que notre style de jeu lui convient. Jouer dans les demi-espaces, via l'axe, peut lui permettre de s'épanouir. Sa technique et son talent sont exceptionnels".

Malheureusement pour Bilal El Khannouss, ces belles prestations correspondent à une période de grave méforme pour Leicester City, qui a enchaîné quatre défaites consécutives ces dernières semaines.