🎥 O'Neill contre Louvain, Dolberg face à Gand, les merveilles de Siquet et Vuskovic : votez pour votre but de l'année 2024 en Pro League

Élisez votre plus beau but de l'année 2024 ci-dessous.

L'année 2024 est terminée. Sur les terrains, en tout cas. L'heure est aux bilans, compilations et résultats.

Cette semaine, le diffuseur DAZN a dressé la liste des seize plus beaux buts de l'année 2024 en Jupiler Pro League. De la frappe d'Aiden O'Neill contre Louvain au coup-franc de Kasper Dolberg face à Gand, en passant par les merveilles de Siquet et Vuskovic.

Le Club de Bruges, Anderlecht, le Standard, mais aussi Westerlo, Dender et Malines. Pratiquement tous les clubs de Pro League sont représentés dans cette compilation. Et selon vous, quel est le plus beau but de l'année 2024 ?