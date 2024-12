"On a été la risée de tout le monde" : le sérieux avertissement à Domenico Tedesco...et aux autres responsables de cette triste année 2024

L'année 2024 n'a pas été fameuse pour les Diables. Notre équipe nationale sera attendue au tournant dans les prochains mois.

L'heure est aux traditionnels bilans de fin d'année. Concernant les Diables Rouges, ils ne sont pas bien glorieux, surtout pas dans la bouche de Philippe Albert.

"Quand j’entends certains Diables dire que l’Euro a été une réussite, on se fout de la gueule de qui ? J’ai horreur qu’on me prenne pour un con. Individuellement, collectivement, tactiquement, on a été la risée de tout le monde" déclare-t-il dans Le Soir.

Une remise en question nécessaire à tous les niveaux

"On l’a été entre 2002 et 2012, je n’ai plus envie de revivre cette période où j’étais honteux d’être belge par rapport à l’équipe nationale. Tout le monde se foutait de notre gueule, on ne se qualifiait pour aucun tournoi et il y avait 4.000 personnes au Heysel" poursuit-il.

Pour l'ancien Diable Rouge, il est beaucoup trop simple de rejeter l'entièreté de la faute sur un seul homme : "Tedesco n’est pas le seul responsable : les joueurs doivent aussi se regarder dans le miroir. Jeunes comme anciens, ils n’ont pas joué à leur niveau".

"Si un cadre ne se sent pas apte à aider la nouvelle génération, qu’il prenne ses responsabilités, qu’il le dise et ne vienne pas avec des souliers de plomb… Moi, j’ai arrêté à 30-31 ans parce que j’avais des problèmes avec Leekens. Venir à contrecœur n’est ni bon pour le groupe, ni pour le joueur concerné" conclut Albert. Le message est passé...