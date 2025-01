Les enchères de la Pro League battent des records ! Découvrez les maillots qui ont eu le plus de succès...avec un gagnant très suprenant

La Pro League a une nouvelle fois mis les maillots des joueurs aux enchères en faveur de Younited Belgium. La campagne a encore battu des records.

Vous vouliez faire monter les enchères pour acquérir le maillot de votre joueur favori, porté lors de la dernière journée, tout en faisant une bonne action ? Il faudra attendre un an, la mise aux enchères des maillots de Pro League est terminée, les supporters ont une nouvelle fois fait preuve d'une générosité sans borne.

La vareuse qui a le plus cartonné est celle de...Lennart Mertens, l'attaquant de Beveren arrivé de Deinze il y a quelques semaines. Le montant de 6.610 euros est tout simplement le plus haut jamais enregistré en 16 éditions.

Un record qui peut surprendre mais qui s'explique sans doute par le but marqué par le joueur avec ce maillot sur le dos. Pour sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs, le buteur de Beveren a planté l'unique but du match contre Lokeren, de quoi faire exulter les supporters après cette victoire dans le derby historique.

Des objets de collection

Derrière Mertens, Hans Vanaken (4.808 euros) et Toby Alderweireld (4.540 euros) complètent le podium. Si l'on regarde pour chaque club, ce sont les maillots du Club de Bruges (14.060 euros) qui ont le plus rapporté, suivis de l'Antwerp (13.359 euros) et d'Anderlecht (11.022 euros).

Chez les Mauves, le maillot le plus demandé était celui de Kasper Dolberg, qui a été attribué pour 1.614 euros. Au Standard, Andi Zeqiri, Ilay Camara et Aiden O'Neill arrivent à égalité (250 euros). Même montant à Charleroi pour la vareuse de Nikola Stulic.