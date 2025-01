2025 commence mal à Sclessin : le Standard déjà doublement sanctionné par l'Union Belge

Le Standard a écopé d'une amende de la part de l'Union Belge. Les Rouches déplorent les deux faits survenus face à Louvain qui en sont la cause.

Il y a un mois, les supporters du Standard ont animé la rencontre face à Louvain avec des fumigènes et des feux de bengale en tribune. Un épisode de moins en moins au goût de la fédération, qui mène une politique de tolérance zéro en la matière.

Belga rapporte ainsi que le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge a infligé au club une amende de 1000 euros. Un montant qui aurait pu être plus élevé : le fait que cela n'ait pas eu d'impact sur le déroulement de la rencontre a joué en faveur des Rouches.

Mais ce n'est pas tout : les Liégeois écopent également d'une amende de 1500 euros pour le jet d'un briquet vers Lawrence Visser, l'arbitre de la rencontre.

L'Antwerp a également dû rendre des comptes

Démuni, le Standard a rappelé que "les nombreux efforts que le club a déjà déployés pour identifier l'auteur de l'acte, mais qui n'ont pas encore abouti pour diverses raisons". Le club devra donc s'acquitter d'une amende totale de 2500 euros, soit 1000 de moins que la proposition initiale.

L'Antwerp est également dans le viseur du Comité disciplinaire : lors de la rencontre face au Club de Bruges, les supporters avaient tiré des fusées vers Gustaf Nilsson et les supporters blauw en zwart. Le Great Old a dû présenter un plan d'action. S'il n'est pas respecté, la sanction prévue est de deux matchs à l'extérieur sans supporters, un match à domicile avec une tribune fermée et une amende de 5000 euros.