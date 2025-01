Nicolas Raskin et un autre ancien de Pro League sauvent peut-être la tête de Philippe Clément dans le Old Firm

Philippe Clement va pouvoir souffler un peu. Les Glasgow Rangers ont écrasé le Celtic dans le Old Firm, qui ressemblait à un match de la dernière chance pour le coach belge.

Philippe Clement était sous une pression particulièrement intense ces dernières semaines. Après deux matchs sans victoire en championnat et la défaite en finale de la Coupe de la Ligue écossaise, les Rangers avaient grand besoin d'une victoire face au Celtic ce jeudi pour commencer l'année.

Heureusement pour Clément, après un peu moins de 10 minutes de jeu, deux anciens de Pro League avaient déjà débloqué la situation. Ianis Hagi ouvrait le score sur une passe décisive de l'ancien capitaine du Standard Nicolas Raskin.

Raskin, titulaire, était d'ailleurs capitaine pour cet Old Firm, une première sous Clément. Après des mois difficiles, l'ex-Rouche monte en puissance. Les Rangers ont toutefois dû attendre l'heure de jeu pour faire le break.

Robin Propper suivait bien une frappe de Hagi, encore lui, sur Kasper Schmeichel. Côté Celtic, Arne Engels n'est entré qu'à la 75e minute de jeu. Le 3-0 sera marqué quelques minutes plus tard par Danilo, scellant le score et offrant à Philippe Clément son premier Old Firm.

La fin de match a été marquée par quelques débordements, dont a d'ailleurs été victime Engels, qui a reçu une pièce de monnaie sur le visage et avait un hématome pour finir la rencontre. Avec ce résultat, les Rangers reviennent à 11 points du leader.