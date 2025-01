La fin d'un long calvaire : Dedryck Boyata est libre de tout contrat

Dedryck Boyata n'avait plus joué un seul match depuis février dernier pour le Club de Bruges. Son contrat, très lucratif, a été résilié d'un commun accord.

Dedryck Boyata (34 ans) n'est plus un joueur du Club de Bruges. Le Club a annoncé la nouvelle ce vendredi, alors que Boyata n'a pas accompagné le groupe de Nicky Hayen en stage pour préparer la reprise, sans surprise.

Boyata n'était plus apparu dans le groupe depuis la Supercoupe de Belgique, en juillet dernier. Il n'avait plus disputé la moindre minute pour les Gazelles depuis le mois de février et une défaite 2-1 face à l'Antwerp. Sous Nicky Hayen, il n'a donc pas disputé le moindre match.

C'est la fin d'un long calvaire pour l'ex-Diable Rouge, qui a rejoint les Blauw & Zwart en 2022 et n'a jamais réussi à apporter ce qu'on attendait de lui au Jan Breydel. En deux saisons et demi, Dedryck Boyata n'aura disputé que 26 matchs, sans convaincre aucun des nombreux coachs qui se sont succédés à Bruges.

Bruges libéré d'un gros contrat

Côté brugeois, c'était un poids financier, puisque l'ancien du Celtic Glasgow et du Hertha Berlin disposait de l'un des plus gros contrats du noyau. Un contrat qu'il a refusé de résilier contre un paiement de 60% du salaire dû, l'été passé. Depuis, Boyata n'était plus autorisé à s'entraîner avec le noyau A et avait même fini par être écarté du groupe U23.

Libre de tout contrat, on ignore encore où Dedryck Boyata reprendra le cours de sa carrière. International belge à 31 reprises, Boyata faisait partie du groupe médaillé de bronze en 2018 et a même disputé trois fois 90 minutes en poules, avant d'encore disputer deux matchs à l'Euro 2020 ; il n'a plus été repris depuis juin 2022. En club, il a notamment disputé 35 matchs pour Manchester City, 76 pour le Hertha Berlin et 135 pour le Celtic Glasgow.