Le monde du football belge perd une nouvelle légende : ancien Diable Rouge et véritable icône du Sporting d'Anderlecht, Gilbert Van Binst est décédé

L'ancien Diable Rouge Gilbert 'Gille' Van Binst est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 73 ans. L'icône d'Anderlecht souffrait depuis un certain temps de la maladie de Parkinson et de démence.

Décidément, cette période est bien triste pour le football belge et ses légendes. Après Daniel Mathy et Emile Lejeune en fin d'année civile, Gilbert 'Gille' Van Binst est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 73 ans.

Défenseur droit historique du Sporting d'Anderlecht entre 1968 et 1980, il a notamment remporté six trophées nationaux avec le RSCA (deux championnats et quatre Coupes de Belgique), ainsi que la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe et la Supercoupe de l'UEFA à deux reprises, en 1976 et 1978.

International à quinze reprises entre 1972 et 1977, il avait été présélectionné pour participer à l'Euro 1972, disputé en Belgique, qui avait vu les Diables terminer à la troisième place. Il ne faisait toutefois pas partie de la sélection finale.

Après un court passage d'une saison à Toulouse, Van Binst avait alors disputé les deux dernières saisons de sa carrière chez le rival, le Club de Bruges.

Après avoir raccroché les crampons en 1983, il était alors brièvement devenu l'entraîneur adjoint des Blauw & Zwart, avant de progressivement s'éloigner du monde du football. La rédaction de Walfoot.be adresse ses plus sincères condoléances à ses proches et à tous ceux qui l'ont aimé.