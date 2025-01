Un retour désastreux, ou trop d'attentes ? "Ce n'est pas parce que tu sais jouer au foot que tu es un patron"

Le retour en Pro League de quelques joueurs dont on attendait beaucoup ne se passe pas comme prévu. Dennis Praet et Leander Dendoncker sont ainsi bien loin du niveau présenté à leurs débuts.

L'été dernier, les supporters du RSC Anderlecht se sont réjouis de voir revenir en Pro League deux véritables chouchous de Neerpede : Dennis Praet du côté de l'Antwerp, et bien sûr Leander Dendoncker au Sporting même.

Six mois plus tard, le constat est sans appel : tous deux sont de sacrés flops. Particulièrement Praet : là où Dendoncker reste un titulaire régulier au RSCA et peut donc laisser espérer une montée en puissance quand il aura retrouvé du rythme, le Soulier d'Or 2014 déçoit énormément.

Titularisé uniquement à partir de novembre, Dennis Praet peine à imposer sa patte et son rythme au jeu du Great Old, qui vit une saison mi-figue mi-raisin. Récemment, contre Genk, il est sorti après 48 minutes, après avoir dû se contenter de 6 minutes lors de la victoire contre Dender.

"Les attentes autour de Praet étaient bien trop élevées, comme autour de Leander Dendoncker. Les gens pensaient que parce qu'ils ont joué dans des compétitions du top, ils allaient immédiatement faire la loi", pointe Hein Vanhaezebrouck dans la Gazet van Antwerpen.

"Mais ce n'est pas parce que tu sais jouer au football que tu es forcément un patron", ajoute l'ancien entraîneur de La Gantoise. Très clairement, que ce soit à Anvers ou Bruxelles, on est déçu de l'apport de Dennis Praet et Leander Dendoncker. En attendait-on trop ?