(UPDATE) Anderlecht communique concernant la blessure de Jan Vertonghen

Décidément, après une année 2024 pourrie, Jan Vertonghen n'en a pas fini avec la poisse en 2025. Le capitaine du RSC Anderlecht s'est à nouveau blessé à l'entraînement.

L'année 2024 aura été très difficile à vivre pour Jan Vertonghen. Blessé dans la dernière ligne droite de la saison passée, il a finalement manqué l'Euro 2024 et a longtemps hésité avant de prolonger son contrat au Sporting d'Anderlecht.

Vertonghen craignait une chose : faire l'année de trop. Et sa première moitié de saison 2024-2025 semblait confirmer ses craintes : après deux fois 90 minutes brassard au bras en début de saison, une nouvelle blessure initialement annoncée comme légère le tenait finalement éloigné des terrains... jusqu'en fin d'année.

Le vétéran de 37 ans faisait son retour dans le groupe lors du dernier match de 2024, au grand soulagement de David Hubert et de tout le Lotto Park, même s'il n'est pas monté au jeu contre Dender. Au vu du niveau décevant de Zanka, devenu tête de turc du public, on imaginait "Sterke Jan" rapidement reprendre une place de titulaire.

Anderlecht communique

Ce ne sera pas pour tout de suite. Le Nieuwsblad nous apprend en effet qu'une petite catastrophe s'est déroulée à l'entraînement du RSCA cette semaine : Jan Vertonghen s'est occasionné une nouvelle blessure, cette fois à la cheville, qui aurait tourné suite à un contact.

On ignore encore l'ampleur des dégâts : un scanner donnera plus d'informations. En attendant de voir si les ligaments sont touchés, on peut d'ores et déjà craindre une absence du capitaine des Mauve & Blanc en quart de finale de la Croky Cup au Beerschot... voire contre le FC Bruges dimanche prochain.

Olivier Renard recherche activement un défenseur central, devant la fragilité de Vertonghen et le peu de fiabilité de Mathias "Zanka" Jorgensen. Ce dernier était annoncé sur le départ dès cet hiver ; si Jan Vertonghen est absent pour une longue durée, il risque fort de devoir finir la saison à Anderlecht (au grand déplaisir des supporters).

UPDATE :

Le RSC Anderlecht a communiqué au sujet de la blessure de Jan Vertonghen, et amené une précision importante : il ne s'agit pas d'une rechute de la blessure précédente. "Les premiers examens ont révélé une blessure à la cheville gauche. Les examens complémentaires doivent encore confirmer la gravité de la blessure. Cette blessure n'est pas liée à la précédente".