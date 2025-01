Encore un départ à l'Union : un joueur très peu utilisé par Sébastien Pocognoli rejoint la D2 espagnole

L'Union a libéré plusieurs joueurs en manque de temps de jeu dès le début de ce mercato hivernal. Casper Terho a été prêté à Paderborn (D2 allemande), et Elton Kabangu à Heart of Midlothian (D1 écossaise).

Toujours dans l'attente de son premier renfort, le vice-champion Saint-Gillois vient de voir partir un troisième joueur, ce mardi. Mamadou Traoré quitte définitivement le club.

Arrivé librement dans le noyau B à l'été 2023, l'ailier droit malien avait été prêté à Castellón, où il avait été champion en troisième division espagnole.

Revenu dans le noyau de l'Union l'été dernier, le joueur de 22 ans et ancien international malien U17 n'a participé qu'à une rencontre de Jupiler Pro League sous les ordres de Sébastien Pocognoli, et n'a joué que deux fois seulement en D1 ACFF.

C'est donc assez logiquement que Mamadou Traoré quitte le Parc Duden en ce mois de janvier. Le Malien retourne définitivement à Castellón, désormais en D2 espagnole.

