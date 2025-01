Six mois après le transfert d'Hervé Koffi, les frères Still veulent à nouveau recruter à Charleroi

Le mercato est très agité à Lens concernant les gardiens. Et cela va même jusqu'à toucher les entraîneurs des gardiens.

Will Still doit avoir les nerfs bien accrochés à Lens en ce début d'année. L'ancien entraîneur de Reims a dû digérer le départ de Brice Sama à Rennes, la non-venue de Jean Butez, mais surtout celle de Pau Lopez, qui avait pourtant été jusqu'à prendre la pose dans le cadre du traditionnel shooting photo pour ce qu'il pensait être son nouveau club. Avant un retournement de situation qui paraissait inimaginable.

Le départ de Samba laisse donc le Racing en chantier. D'autant plus que le transfert a entraîné le départ d'Hervé Sekli, l'entraîneur des gardiens lensois depuis plus de deux ans, qui a suivi son protégé à Rennes.

Les Artésiens doivent donc aussi renforcer leur staff. Et pour cela, ils se tournent du côté de Charleroi. Selon les informations du journal Le Soir, Lens voudrait recruter Cédric Berthelin, entraîneur des gardiens zébrés depuis juillet 2019.

Une opportunité qui ne se refuse pas ?

Un intérêt qui ne doit pas laisser insensible le principal intéressé : Lens est le club de coeur de Berthelin, c'est à Bollaert qu'il a été formé et a lancé sa carrière. Il n'avait d'ailleurs pas caché son émotion quand son travail avec Hervé Koffi a mené ce dernier à un transfert chez les Sang et Or l'été dernier.

Au-delà de retrouver son ancien gardien de l'autre côté des terrils, Cédric Berthelin retravaillerait également avec les frères Still (après avoir bossé avec Edward et Nicolas au Sporting). Le staff lensois pourrait ainsi poursuivre sa mue carolo.