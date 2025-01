Isaac Price vendu dès cet hiver ? Le Standard tient son successeur potentiel

Depuis le début du mercato, il est surtout question de transferts entrants au Standard. Mais à l'image de l'été dernier, il est aussi question de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et ce ne sont pas les départs d'Arnaud Bodart et Hakim Sahabo qui ont permis à la trésorerie de faire le plein.

Isaac Price pourrait faire partie des joueurs vendus dans les prochaines semaines. Pas toujours à son avantage sous le maillot rouche, le Nord-Irlandais peut tout de même compter sur de l'intérêt.

Ses prestations en équipe nationale ont ainsi contribué à faire augmenter sa valeur. Des équipes de deuxième division anglaise ainsi que les Glasgow Rangers sont pour l'heure évoqués.

Selon La Dernière Heure, le Standard a déjà identifié son potentiel successeur. Il s'agit de William Tsiy Ndenge, un milieu de terrain camerounais de 27 ans évoluant chez les Grasshoppers Zurich. Le garçon a été formé au Borussia Mönchengladbach, qui l'a vendu au FC Lucerne en 2018.

Depuis, Ndenge est devenu une valeur sûre du championnat suisse, avec 110 matchs de Super League disputés. Il reste même sur une saison à huit buts mais arrive en fin de contrat.

Official🚨✍️

German central midfielder Tsiy William Ndenge (25) joins Grasshoppers! 🇩🇪



Contract for 1 year with an option for another season. Very injury prone, but with great moments at his former club Luzern.#gcz #zürich pic.twitter.com/TFGXt9CdkL