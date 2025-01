Le constat est amer pour Chris Coleman : "Nous n'avons pas assez cette mentalité de rue"

Malgré sa supériorité numérique, OHL n'a rien pu faire sur la pelouse du leader.

Chris Coleman et OHL se sont inclinés 2-0 face au leader, Genk. Le Racing s'était pourtant vu réduit à dix après cinq minutes de jeu seulement, suite au carton rouge de Matte Smets. Malgré cela, Louvain n'a pas réussi à obtenir un résultat et repart du Limbourg bredouille.

Pour le Gallois, certaines choses sont devenues plus claires après cette défaite : "Perdre 2-0 sur le terrain du leader peut arriver, mais aujourd'hui, nous avons montré pourquoi nous ne sommes pas plus haut dans le classement. Il faut être attentif aux détails et aux situations", a analysé le coach pour Sporza.

Trop souvent décontracté

"Quand Genk a eu une occasion, il l'a toujours exploitée. Nous jouons encore trop souvent de manière décontractée. Dans le football, il faut prendre ses responsabilités et gérer chaque situation. Nous n'avons pas assez cette mentalité de rue", conclut l'entraîneur de Louvain.

OHL reste onzième à quelques points seulement de la zone rouge. Les Louvanistes iront à Bruxelles pour y défier l'Union avant de recevoir La Gantoise puis Malines.

Le pensionnaire de Den Dreef a encore des points à prendre afin d'éviter les Play Down, voir la relégation directe, même si le Beerschot, lanterne rouge, semble encore plus mal en point et bien loin d'OHL au classement. Toutefois, les Play Down sont à la portée des Louvanistes.