L'éclaircie dans la grisaille carolo : un jeune du cru a fait ses grands débuts

Les supporters carolos auront au moins vécu un moment positif lors de Charleroi-Union : un jeune du club a fait ses débuts.

Quentin Benaets (21 ans) ne fait pas partie de ces réussites écrites à l'avance : bien peu pariaient sur du temps de jeu pour le latéral des Zébras Elites mais sa montée en puissance ces dernières semaines a été remarquée par Rik De Mil, qui l'a récompensé avec cette première montée au jeu.

"Je me suis bien senti et je suis heureux d'avoir reçu ma chance. Le coach m'a dit d'amener offensivement, avec ma qualité de centre notamment, et je crois que je l'ai fait", se réjouit le joueur présent à Charleroi depuis 2019 après être arrivé de Bas-Oha.

"Bien sûr, il y avait un peu d'adrénaline, c'est normal. Mais dès que je suis monté sur le terrain, je savais ce que j'avais à faire. On était menés au score, je devais donc amener des centres, mais ça n'a malheureusement pas payé".

Benaets évolue habituellement en D1 ACFF mais avait déjà pris place sur le banc à 4 reprises en D1A cette saison, ainsi qu'en Croky Cup. Avec les Zébra Elites, il a déjà inscrit 4 buts cette saison, et pourrait bien faire partie des bonnes surprises de la seconde partie de saison.

"Ca fait quelques années que je suis ici et ces derniers mois ont été très positifs pour moi. Ce n'était pas prévu que j'intègre le groupe pro cette année", reconnaît Quentin Benaets. "Mais à force de bon entraînement, j'ai pu recevoir ma chance. Dommage que ça se solde par une défaite".