"Parfois, il ne sait pas contre qui on joue" : Loïc Lapoussin laisse l'Union le cul entre deux chaises

La gestion du cas Loïc Lapoussin divise à l'Union. Charles Vanhoutte s'est exprimé sur le ressenti du vestiaire.

Les dernières saisons, Loïc Lapoussin pouvait se permettre quelques écarts sans être sanctionné dans la durée. Felice Mazzu, Karel Geraerts et Alexander Blessin laissaient couler, avec la contrepartie de le voir performer sur le terrain. Mais avec Sébastien Pocognoli et son staff, cela ne passe plus.

La situation n'est pas évidente pour le groupe, qui connait le caractère versatile de Lapoussin et voit le staff se positionner différemment que les saisons précédentes.

Qui continuera à mettre de l'eau dans son vin ?

Sur le plateau de La Tribune, Charles Vanhoutte a confirmé que l'international malgache était un joueur relativement unique : "Loïc, c’est une crème. Et techniquement c’est un des joueurs les plus forts avec qui j’ai joué. Côté défaut, parfois il ne sait pas contre qui on joue… mais ça peut être une qualité aussi".

Le cas Lapoussin place l'Union le cul entre deux chaises : "D'un côté, le coach doit manager le vestiaire. Et de l’autre, le vestiaire doit se manager, entre joueurs aussi. On connaît les qualités de Loïc, on n’a pas vraiment de problèmes avec lui ou ses actions. Mais on comprend le côté du coach, du staff et de la direction".

Une nouvelle fois absent pour le déplacement à Charleroi (après avoir réintégré le groupe contre l'Antwerp), Loïc Lapoussin continue à diviser. Le staff cherche à s'en tenir à une ligne de conduite claire, mais le joueur est aussi imprévisible en dehors du terrain que dessus.