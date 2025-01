Encore plus sous pression qu'à son époque au Standard ? "S'il y a des responsabilités à chercher, il faut les chercher chez moi"

Les temps sont durs pour le Stade de Reims. Luka Elsner pourrait en faire les frais.

Lors de son passage au Standard (entre octobre 2021 et avril 2022), Luka Elsner s'était distingué par ses interviews d'après-match à couteaux tirés. Consterné par le niveau de jeu dramatique de l'époque, l'entraîneur slovène n'hésitait pas à remettre les joueurs devant leurs responsabilités avec des mots de plus en plus durs.

Une dialectique des situations de crise qui lui sert aujourd'hui à Reims. Hier soir, le club a pu respirer un bon coup avec cette qualification contre Monaco. Mais en championnat, la situation est moins reluisante.

Désormais privé d'Agbadou (ex-Eupen), vendu 20 millions à Wolverhampton

L'équipe n'est que douzième de la Ligue 1 (à quatre points de la zone rouge) et reste sur une série de six matchs sans victoire. L'ancien entraîneur des Rouches était donc sous pression contre les Monégasques.

Avec à nouveau des propos très forts de sa part : "S’il y a des responsabilités à chercher, il faut les chercher chez moi, dans ma manière de fonctionner, dans ce que j’apporte aux joueurs, dans les solutions que je trouve" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par So Foot.

Celui qui a également jadis coaché au Parc Duden est encore face à un long chemin pour assurer la succession de Will Still en Champagne. Mais outre la brillante victoire contre l'ASM, l'indemnité de départ de près d'un million d'euros pourrait également favoriser son maintien à la tête de l'équipe.

D'autant que chez nos voisins, Luka Elsner dispose d'un certain crédit, acquis grâce à son passage au Havre, qu'il a fait remonter en Ligue 1 et aidé à stabiliser au cours d'une première saison très intéressante parmi l'élite.