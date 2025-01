Le mercato d'Anderlecht s'accélère : après sa deuxième arrivée, le Sporting boucle son premier départ

Mathias 'Zanka' Jorgensen a bel et bien disputé son dernier match pour Anderlecht contre Dender, une rencontre au cours de laquelle il avait été sifflé par ses propres supporters.

Cela avait précipité la fin de la collaboration entre le Sporting et son joueur : la situation était intenable. Depuis, Zanka ne rentrait plus en ligne de compte pour le onze de base et a continué à s'entraîner à l'écart.

Depuis plusieurs jours, le défenseur danois (qui ne compte que deux printemps de moins que David Hubert) est cité avec insistance du côté du Los Angeles Galaxy, victorieux de la dernière édition du championnat américain.

Son transfert est désormais officiel, Zanka a bien passé ses tests médicaux de l'autre côté de l'Atlantique, il vient de signer un contrat de deux ans.

Une bonne chose de faite pour Anderlecht, qui voit l'un de ses plus encombrants dossiers se régler en début de mercato. Un départ qui intervient également le jour de l'officialisation de l'arrivée d'Adryelson, appelé à apporter plus de sérinté à la défense mauve.

Zanka is headed to the City of Angels ✨



We have acquired Danish National Team defender Mathias “Zanka” Jørgensen from Belgian Pro League side R.S.C. Anderlecht, and have signed him to a two-year contract through the end of the 2026 MLS season.



