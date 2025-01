Les blessés, Lamkel Zé, et enfin l'embarras du choix pour Ivan Leko à Saint-Trond : "Jouer sur un synthétique, c'est un autre sport"

C'est un vrai match à six points qui se présente pour le Standard, à Saint-Trond. Les Rouches pourraient faire un grand pas vers le maintien et encore croire au top 6 en cas de victoire, mais rester menacés par la zone rouge en cas de résultat contraire. Un match préfacé par Ivan Leko, ce vendredi.

Vainqueur de Courtrai pour sa première de l'année, le Standard se rendra à Saint-Trond, ce dimanche, dans le cadre de la 22e journée de Pro League. Une rencontre préfacée par Ivan Leko, ancien coach de STVV, ce vendredi en conférence de presse.

"Chaque match est crucial et celui-ci le sera aussi. Ce sera une rencontre différente, sur un synthétique. C'est un autre sport sur cette surface, le rebond est différent, le ballon est plus rapide, absolument tout change. J'ai entraîné là-bas et je sais que c'est toujours un petit avantage pour eux."

Jouer sur un synthétique, c'est un autre sport"

"Je m'attends à une rencontre avec beaucoup d'intensité, comme toujours à domicile, les concernant. Ils ont dominé beaucoup de matchs, c'est une équipe avec de la qualité. Lamkel Ze ? C'est un joueur imprévisible, contre lequel il est difficile de jouer. Il peut faire un dribble supplémentaire, une passe,.. Nous n'avons pas de plan spécial pour l'arrêter lui et Bertaccini, c'est sur notre organisation personnelle qu'on doit se concentrer."

Enfin, Ivan Leko a le choix

Huitième, à trois longueurs de La Gantoise, mais loin d'être assuré de son maintien, le Standard n'a pas encore enchaîné deux victoires de rang, cette saison. Un gros défi, pour lequel Ivan Leko ne récupèrera aucun blessé. Epolo, Calut, Bolingoli, Bates, Ngoy et Badamosi ne seront pas disponibles.

"Sutalo va mieux. Il s'est entraîné pendant la semaine. Attila Szalai est disponible. Mais après six mois sans jouer, il doit aussi retrouver du rythme et s'adapter à notre style de jeu, au championnat. C'est un très bon défenseur, un profil qu'on n'avait pas, gaucher, physique, avec un bon pied et une expérience du haut niveau. Il est bien, mais on ne peut pas attendre directement le meilleur de lui après autant de temps sans jouer."

Sutalo, Szalai et Doumbia sont trois titulaires potentiels, mais normalement, on ne change pas une équipe qui gagne"

Un dilemme s'impose donc pour Ivan Leko. Lui qui a souvent dû composer sa défense "faute de mieux", le voici aujourd'hui dans la possibilité... de faire des choix. Sutalo, Szalai et Doumbia pourraient jouer, même s'ils ne sont pas tous à 100%, tandis que Lawrence, Hautekiet et Dierckx sortent de deux bonnes prestations, de deux clean-sheets et d'un 4/6.

"C'est toujours le questionnement. Bosko, Attila et Souleyman sont trois titulaires potentiels, mais on ne change normalement pas une équipe qui gagne. Ça donne des solutions, mais pour moi, savoir qui commence n'est pas très important, tant que chaque joueur est à 100%. J'ai beaucoup de respect pour Ibe, Daan et Henry, qui ont joué dans l'urgence et ont pris 4 points sur 6", a conclu Ivan Leko, évasif, donc, quant à la composition de son secteur défensif.