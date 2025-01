La surprise se confirme ! Un cadre d'Anderlecht va bien signer en MLS

Le mercato est agité à Anderlecht. Zanka va être rejoint par un autre Mauve en MLS.

Si le départ de Zanka vers Los Angeles a été accueilli comme une délivrance face à la situation devenue pesante pour tout le monde, le départ d'Anders Dreyer était moins prévu au programme. Mais il se confime : le Danois est en route vers San Diego.

Selon Het Laatste Nieuws, Dreyer a passé sa visite médicale depuis le Danemark aujourd'hui, il ne sera donc pas de la partie demain face à Courtrai.

Une occasion à saisir malgré tout ?

L'ailier droit va signer un contrat de trois ans et demi à San Diego. S'il rencontre plus de difficulté à faire la différence cette saison, Anders Dreyer n'en reste pas moins le meilleur joueur de la saison passée, du haut de ses 21 buts et 9 assists.

L'international danois devrait rapporter 5,5 millions à Anderlecht. Un montant inférieur à ce que le Sporting aurait touché s'il l'avait vendu il y a six mois mais qui reste supérieur aux 4,2 millions déboursés pour lui.

Dreyer avait été la première arrivée phare de l'ère Fredberg. C'est encore un Danois qui s'en va, il ne reste plus que Kasper Dolberg et Mads Kikkenborg dans le noyau. A San Diego, nouvel arrivé en MLS, il évoluera notamment aux côtés d'Hirving Lozano (ex-PSV) et Marcus Ingvartsen (ex-Genk)