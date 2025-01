Le Club de Bruges avait déjà la tête de la Ligue des Champions mais suit sans aucun problème le rythme de Genk

Le Club de Bruges s'est imposé 4-2 contre le Beerschot. Nicky Hayen avait pourtant largement fait tourner son noyau.

A quelques jours du match de Ligue des Champions contre la Juventus (victorieuse de l'AC Milan grâce à un but de Samuel Mbangula), le Club de Bruges a pu se permettre de faire tourner contre le Beerschot.

Des garçons comme Hugo Siquet, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Michal Skoras et Hugo Vetlesen en ont profité pour se frayer un chemin dans le onze de base. Cela a légitimement demandé quelques minutes de rodage sur la pelouse.

Mais au moment où le Beerschot pensait pouvoir grandir dans sa rencontre, le Club de Bruges a frappé via Gustaf Nilsson, qui a dû s'y reprendre à deux fois mais a bien ouvert le score. Le plus dur était fait : trois minutes plus tard : Hugo Vetlesen combinait magnifiquement avec Hans Vanaken pour faire le break (2-0).

Le championnat en guise d'échauffement

En contrôle, Bruges n'a pas inutilement appuyé sur l'accélérateur. C'est au terme d'une longue période plus creuse que le 3-0 est tombé, des oeuvres d'Hans Vanaken (77e, 3-0). Le Beerschot a tenté de relancer le suspense en inscrivant deux buts dans les dix dernières minutes, mais Gustaf Nilsson a ensuite donné au score ses allures définitives dans le moneytime (4-2).

Six buts à se mettre sous la dent, des cadres épargnés avant la Ligue des Champions, Hans Vanaken qui s'échauffe au petit trot avec un but et deux assists, le retour à un point de Genk : le Club de Bruges a passé un weekend sans fausse note malgré les deux buts encaissés.