🎥 Un ex-Unioniste refroidit Old Trafford avec un but et un assist qui font tomber Manchester United !

La rencontre était marquée par un vibrant hommage de Sir Alex Ferguson à son ami Denis Law décédé vendredi à l'âge de 84 ans. L'ancien manager de Manchester United était un grand admirateur de l'ancien buteur, et les deux hommes étaient devenus très proches.

Il ne fallait pas arriver en retard à Old Trafford où Yankuba Minteh ouvrait le score pour les visiteurs après cinq petites mlinutes de jeu seulement. Le Gambien était servi par un nom bien connu de notre Jupiler League, Kaoru Mitoma.

Après l'égalisation de Bruno Fernandes sur penalty (23e), l'ancien joueur de l'Union se mettait à nouveau en évidence en remettant son équipe aux commandes de la partie. Cette fois, Minteh était à l'assist pour le Japonais qui refroidissait Old Trafford.

Georginio Rutter (76e) tuait le match en plantant le troisième but des visiteurs qui l'emportent 1-3.

