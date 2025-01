Courtrai floué par l'arbitrage contre Anderlecht ? Yves Vanderhaeghe ne décolère pas !

Le match a complètement tourné en quelques minutes au Stade des Eperons d'Or. Joao Silva a coup sur coup causé le coup-franc fatal, puis pris son second carton jaune ; Yves Vanderhaeghe était mécontent de ces décisions arbitrales.

Joao Silva a jeté par la fenêtre toute l'organisation jusque là solide de son équipe, avec un coup-franc plein axe que Thorgan Hazard a transformé... puis un second carton jaune dans la foulée. Une expulsion logique selon nous car le pied du Portugais était trop haut.

Yves Vanderhaeghe, lui, était furieux : "Je ne suis pas convaincu qu'il doive y avoir un carton rouge sur cette phase. Le match a été gâché par cette décision", lance l'entraîneur du KV Courtrai après la rencontre.

"Silva essaie simplement de défendre, et ne touche pas Vazquez à la tête, il touche le ballon", insiste Vanderhaeghe, qui avait déjà dû bricoler et aligner un milieu axial en défense centrale ce dimanche contre Anderlecht.

"Je peux accepter le premier carton jaune. Mais ce deuxième ? L'arbitre ne sent pas le match sur cette phase. Oui, en théorie, c'est jaune, mais était-ce nécessaire de le mettre ?", s'interroge le coach courtraisien. La réponse est claire : oui. Mais pour Vanderhaeghe, "en théorie", le but du RSCA n'est pas valable.

"Si nous appliquons le règlement à la lettre, alors le but d'Anderlecht aurait dû être annulé. Car selon le règlement, personne ne peut se tenir à un mètre du mur. Et certains joueurs étaient presque dans notre mur", conclut Yves Vanderhaeghe avec mécontentement. On l'a compris : le KVK était frustré après cette défaite...