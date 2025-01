D'abord à la rue face à Westerlo, l'Antwerp fait rugir le Bosuil à la dernière minute de temps additionnel !

L'Antwerp accueillait Westerlo ce soir. Le match a été indécis jusqu'au bout.

Après sa défaite en demi-finale aller de Coupe à Anderlecht, l'Antwerp avait à coeur de se reprendre contre Westerlo. Tout a bien commencé au Bosuil avec l'ouverture du score de Vincent Janssen, servi par Gyrano Kerk au quart d'heure.

Mais les Anversois ont ensuite traversé un gros trou d'air. Westerlo a réagi en égalisant peu de temps après par l'intermédiaire de Jordan Bos, son latéral toujours aussi offensif.

La domination campinoise était nette, le Bosuil n'a pas reconnu son équipe, d'habitude prompte à prendre le jeu en main. Cela s'est traduit par un penalty concédé dans le troisième quart d'heure. Griffin Yow ne s'est pas fait prier pour porter le score à 1-2.

Les Anversois au forceps

L'Antwerp n'en menait pas large, il lui a fallu un but contre son camp d'Alfie Devine pour revenir à hauteur en début de seconde période. Les hommes de Jonas De Roeck sont malgré tout restés assez nerveux.

On semblait se dirger vers ce partage 2-2. Mais dans la dernière minute de temps additionnel, l'Antwerp a renversé la situation en allant chercher un penalty, converti par Mahamadou Doumbia. Le Great Old s'impose sur le gong et revient à deux points d'Anderlecht. A défaut maîtriser la rencontre, les hommes de Jonas De Roeck ont fait preuve de beaucoup de caractère.