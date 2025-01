Le RSCA Futures avait un renfort inattendu : "Il s'entraîne avec nous depuis longtemps"

Grosse surprise ce samedi à La Louvière : sur le banc du RSCA Futures apparaissait un nom que l'on avait pas entendu depuis bien longtemps. Amadou Diawara est réapparu de nulle part et a même joué une (bonne) demi-heure.

Jelle Coen était un entraîneur très heureux après le partage des Futures au Tivoli (2-2). Ses jeunes ont mené au score, et même s'ils ont atteint la pause derrière au score, ils sont ressortis des vestiaires comme des diables de leur boîte pour aller chercher un point mérité.

"Nous avons fait une très bonne seconde mi-temps avec de l'intensité, des duels... mais aussi des ballons dans le dos, ce qui n'est pas notre football (rires). Mais on sait que La Louvière a des problèmes avec ça et on a voulu le faire", déclare le coach des Futures, qui a aussi pu compter sur deux renforts ce samedi.

D'abord Ibrahim Kanaté, grand talent malien auteur d'une passe décisive et visiblement déjà bien adapté. "C'est incroyable car il est arrivé il y a deux jours. Il est complètement gelé (rires). Mais voilà, comme Nilson (Angulo) n'est pas disponible, nous avons estimé que c'était le moment. Ibrahim a montré sa vitesse, son intensité".

Amadou Diawara de retour

Et puis, bien sûr, il y a le cas de Amadou Diawara. Mis au placard en 2024 à Anderlecht, le Guinéen n'avait plus joué sous le maillot Mauve & Blanc depuis décembre 2023 et a disputé 30 bonnes minutes ce samedi. "Joren Dom étant suspendu, nous avions besoin d'un joueur de plus de 23 ans. Amadou a une mentalité exceptionnelle avec nous depuis le début", révèle Coen.

"Donc, pourquoi pas ? Nous avons besoin de ce genre de joueur. Il a vraiment changé le jeu, amené du calme, de la maturité. Mais c'est normal, c'est un joueur de Champions League (sourire)". Les Futures comptent-ils pour autant un renfort pour le reste de la saison ? "Pour le moment, c'est un renfort. Mais nous devons encore discuter de la suite", temporise Jelle Coen.

Le coach des U23 surprend même : "Depuis deux mois, Amadou s'entraîne même avec le noyau A. En réalité, depuis l'arrivée d'Olivier Renard et David Hubert. La suite, je ne la connais pas, on verra", conclut-il. Diawara lui-même n'a pas été envoyé face aux médias pour discuter de sa situation, qu'on imagine encore incertaine.

Enfin, il y a le cas de Enzo Sternal, lui aussi fraîchement arrivé mais pas encore prêt. "C'est une question de papiers. Je m'attends à ce qu'il soit prêt pour la semaine prochaine". Olivier Renard avait promis du renfort pour les Futures : il tient parole.