Certains candidats aux Playoffs 1 sont plus sereins que d'autres : "Les manquer serait une faute professionnelle"

L'Union Saint-Gilloise a continué sur sa lancée contre Louvain. Même si tout n'a pas été parfait, les hommes de Sébastien Pocognoli ont fait un pas de plus vers le top 6.

La victoire aura été laborieuse, mais contre OHL, l'Union a aligné un dixième match sans défaite en championnat. L'équipe ne fait logiquement que monter au classement depuis quelques semaines, elle a ce weekend conservé sa place sur le podium, un point devant Anderlecht et l'Antwerp.

Les Saint-Gillois ont six unités d'avance sur le Standard, première équipe hors du top 6. Le groupe est conscient d'avoir un pied en Playoffs 1 : "On peut dire ça, surtout que ceux derrière ne sont pas au mieux", confirme Anthony Moris à La Dernière Heure, faisant surtout allusion à la mauvaise passe de La Gantoise.

L'Union plus sûre de ses forces

Mais attention tout de même au relâchement : "À nous de ne pas jouer avec le feu et de faire le boulot pour y arriver. Ce serait une faute professionnelle de passer à côté. La seule chose qui pourrait faire qu'on n'est pas dans les Playoffs 1, ce serait de retomber dans la facilité".

Le portier luxembourgeois savoure après les moments difficiles du début de saison : "On a toujours regardé vers le haut, même quand on était dans le creux. D'accord, après la défaite contre le Cercle, on était juste trois points devant le quinzième et la relégation. Mais en analysant les matchs, on voyait qu'on avait le potentiel pour être dans les six premiers".

Encore fallait-il le montrer sur le terrain. Après avoir longtemps regretté de ne pas récolter les points proportionnels au contenu proposé, l'Union réapprend à se montrer cynique en usant de toutes les ficelles pour battre Louvain malgré un match assez moyen dans le jeu.