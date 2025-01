Les clubs belges peuvent s'en inspirer : un futur équipier de De Bruyne et Doku va rapporter une plus-value de presque 50 millions d'euros en un an !

De 100.000 à... 50 millions d'euros en un an et demi : le transfert d'Abdukodir Khusanov du Racing Lens à Manchester City est absolument délirant. Et il ne repose que sur une chose : le flair d'une cellule de scouting.

En juillet 2023, le Racing Lens réalisait un transfert qui passait presque totalement inaperçu alors : Abdukodir Khusanov signait en provenance de l'Energetik Minsk contre un montant d'environ 100.000 euros. À part les suiveurs du football de jeunes, qui avaient vu le talent du gamin à l'oeuvre au Mondial U20 avec l'Ouzbékistan, personne ne connaissait vraiment la recrue lensoise.

Eux et, bien sûr, les scouts du Racing Lens, qui ont visiblement le nez fin. Car Khusanov, après un an et demi et... 31 matchs sous le maillot des Sang & Or, quitte déjà Félix Bollaert direction Manchester City pour un montant délirant. On parle en effet de... 50 millions d'euros bonus compris.

Soit une plus-value de... presque 50 millions d'euros, tout simplement, en un peu plus d'un an. Bien sûr, on ne parle pas d'ici de l'une des plus grosses plus-value de l'histoire du football : la liste est longue mais il est fréquent que des clubs revendent pour 70, 80, 90 voire plus de 100 millions des joueurs achetés entre 10 et 15 millions (cet article de Transfermarkt le résume parfaitement).

Un Khusanov en Jupiler Pro League ?

Mais pour un joueur acheté 100.000 euros à peine, une telle valeur à la revente est rarissime. Le Racing Lens profite aussi d'un Manchester City qui surpaie clairement Khusanov : l'Ouzbek, si talentueux soit-il, n'est encore estimé qu'à 12 millions d'euros par Transfermarkt, soit 30 fois ce qu'il valait à sa signature (400.000).

Des Khusanov, il y en a certainement plusieurs qui n'attendent que d'être découverts en Biélorussie, en Finlande, en Géorgie, en Asie Centrale - des pays pas forcément prospectés par les scouts belges. Dans une moindre mesure, Courtrai avait tenté et réussi le coup de payer 1,3 million pour Terem Moffi, qui évoluait en D1 lituanienne et a été revendu 8 millions 6 mois plus tard.

Souvent, ce genre de coups est tenté par les plus petits clubs, qui doivent compenser leurs moindres moyens par des paris pas trop risqués sur le plan financier. Quand on ne sait pas mettre 5 à 10 millions sur un joueur, il faut être sûr de soi. Mais des clubs comme Anderlecht, Bruges ou La Gantoise ne cracheraient certainement pas sur un coup "à la Khusanov" dans le futur. L'Union Saint-Gilloise, ces dernières années, est peut-être la plus proche de ce genre de modèle.