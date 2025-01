Actif lors de ce mercato d'hiver, Anderlecht pourrait attirer un autre talent

Les Mauves pourraient encore conclure une ou deux affaires avant la clôture du marché.

Cet hiver, Anderlecht a déjà été très actif sur le marché des transferts, et cela pourrait continuer. D'après Markaj News, le Sporting aurait jeté son dévolu sur Kevin Dodaj.

L'Albanais âgé de 19 ans évolue actuellement au KF Vllaznia dans son pays natal. Et jusqu'ici, il y a laissé une forte impression avec six buts et deux passes décisives en 31 matches.

Une nouvelle étape semble donc se profiler pour le jeune milieu de terrain offensif. Et cela pourrait se concrétiser en Belgique. Cependant, Anderlecht n'est pas le seul club qui suit le jeune talent, car selon la même source, Sassuolo (Italie), Vejle (Danemark) et le FC Kovalivka (Ukraine) seraient également sur le dossier.

S'il venait à rejoindre Bruxelles, il y aurait de fortes chances de le voir rejoindre les RSCA Futures dans un premier temps. Ceux-ci luttent toujours pour le maintien en Challenger Pro League.