La pire attaque du championnat, et pourtant : pourquoi le Standard est devenu ultra dépendant de son duo Zeqiri - Ayensa

Andi Zeqiri a inscrit sept buts pour le Standard en championnat, Dennis Ayensa trois, et Soufiane Benjdida deux. Les attaquants des Rouches sont impliqués dans la très grande majorité des réalisations, mais ce n'est pas spécialement une excellente chose.

Sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche, Dennis Ayensa a inscrit le 15e but du Standard en championnat, cette saison, permettant aux Rouches de remporter trois points cruciaux sur la pelouse trudonnaire.

L'attaquant allemand, souvent en manque de réussite devant le but depuis son arrivée, a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois en deux matchs, après l'avoir fait pour permettre au Standard de l'emporter face à Courtrai.

Le Standard dépend trop de son duo d'attaque

L'ancien buteur de l'Union, qui travaille énormément dans le jeu et redescend beaucoup pour aider ses partenaires, commence à retrouver une certaine efficacité devant les filets et confirme une statistique, qui n'est pas spécialement idéale : au Standard, il n'y a presque que les attaquants qui marquent.

Sur les 15 buts inscrits par les hommes d'Ivan Leko, douze l'ont été par un attaquant de pointe : sept pour Andi Zeqiri, le meilleur buteur de l'équipe, trois pour Dennis Ayensa et deux penaltys inscrits par Soufiane Benjdida, prêté au RWDM cet hiver.

"Quand on regarde les pourcentages, le travail de nos attaquants est très bon. Ils marquent des buts importants et participent aux actions défensives. Par contre, nous manquons de buts d'ailiers, de milieux de terrain", lançait Ivan Leko dans la salle de presse du Stayen, dimanche.

Zeqiri, Ayensa et Camara : presque tout vient de là

Il n'a pas tort. Si on exclut les trois attaquants de notre calcul, seuls Bosko Sutalo, Marko Bulat et Léandre Kuavita ont trouvé le chemin des filets pour les Rouches en championnat. Et quand on regarde qui a délivré les passes décisives, on se rend compte que la dépendance au duo d'attaque est presque totale, en bords de Meuse.

Les buts de Léandre Kuavita et Bosko Sutalo ont été inscrits après un assist d'Andi Zeqiri, tandis qu'aucune passe décisive n'est répertoriée pour le but victorieux de Bulat contre le Club de Bruges. L'attaquant suisse est impliqué dans neuf buts depuis le début de la saison, l'Allemand dans six. Ça fait quinze au total, pour quinze buts. Ayensa, de son côté, n'a pas encore délivré d'assist, mais il a provoqué les deux penaltys inscrits par Zeqiri.

Le joueur prêté par Genk, majoritairement, a été servi par Ilay Camara : trois fois en sept buts. Aiden O'Neill lui a aussi délivré une passe décisive, tout comme Soufiane Benjdida. De son côté, Dennis Ayensa avait été servi par un long dégagement de Matthieu Epolo contre Charleroi, puis a profité de l'erreur de Gilles Dewaele contre Courtrai et du tir sur le poteau de Price à Saint-Trond.

De manière générale, le constat est clair : les actions offensives des Rouches dépendent de trois hommes. Un quota qui va devoir s'agrandir si le Standard espère disputer les Play-Offs 1, contre des équipes ayant de multiples buteurs potentiels.