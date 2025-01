Olivier Renard tient ses promesses à Anderlecht : mais comment David Hubert va-t-il maintenant intégrer Mario Stroeykens et Thorgan Hazard ?

Une solution temporaire et une solution permanente. Olivier Renard a recruté Adryelson et le Danois Lucas Hey, les deux défenseurs centraux attendus. Finalement pas de défenseur gaucher, mais David Hubert a déjà trouvé une solution pour ça.

Le travail d'Olivier Renard plaît aux supporters d'Anderlecht. Ils étaient sceptiques lors de sa nomination, mais à moins de deux semaines de la clôture du mercato, il a considérablement renforcé à la fois l'équipe première et les Futures.

Déjà en pensant à la saison prochaine

Avec César Huerta, Adryelson et Lucas Hey, des postes qui en avaient bien besoin ont été renforcés. À part Samuel Edozie, Anderlecht n'avait pas de joueurs de couloir capables de dépasser un adversaire par leur technique et leur vitesse. Dreyer n'était certainement pas à la hauteur et a quitté le club. Avec Huerta, Anderlecht a recruté un joueur qui peut devenir le favori du public.

Et à l'arrière, l'équipe a été considérablement renforcée avec deux profils différents. Le Brésilien Adryelson est un défenseur à l'ancienne qui va fort et qui a une très bonne qualité de jeu de tête. Lucas Hey, quant à lui, est un défenseur qui joue au ballon, surtout avec son pied droit.

L'option d'achat pour Adryelson semble être assez élevée. Lyon a demandé 6 millions d'euros, ce qui sera beaucoup pour les Mauves. Avec Hey, en cas de départ du Brésilien, le RSCA a déjà un remplaçant prêt à signer jusqu'en 2029, d'après les rumeurs. Il semble donc que David Hubert va continuer dans le même système.

Stroeykens devrait-il jouer un rôle moins important ?

Se pose alors une question : que se passera-t-il quand Mario Stroeykens reviendra de blessure ? Dans le nouveau système en 3-4-3, il n'y a de la place que pour deux milieux centraux, ce qui signifie également que l'homme à côté de Rits ou Dendoncker ne doit pas jouer trop haut. Et c'est justement là que Stroeykens s'est démarqué ces derniers mois.

David Hubert évoquait dimanche à Courtrai la cadre qu'il voulait construire autour de Thorgan Hazard pour faciliter son retour. Ce cadre, il pourrait bien être celui où lui et Stroeykens échangent leur rôle. Cela va demander encore un peu de travail.

Dendoncker au milieu ou non ?

Les prochains matchs avant les Play-Offs seront donc très importants pour Hubert afin de peaufiner son système et de trouver les bonnes personnes aux bonnes positions. Maintenant que les défenseurs sont là et que N'Diaye est utilisé comme arrière central gauche, Augustinsson pourrait aussi jouer, et Dendoncker pourrait retrouver sa place au milieu.

Ou Hubert va-t-il continuer à le placer en tant que distributeur en défense ? Dans tous les cas, Olivier Renard a offert à son entraîneur beaucoup plus d'options. S'il arrive également à recruter un attaquant supplémentaire, le directeur sportif n'aura pas à se soucier des critiques au cours des six prochains mois, car il aura très bien accompli son travail.