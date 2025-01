"Peu de doutes sur leur qualification" : une légende de notre D1 y va de sa prédiction pour les Champions Play-offs

Genk et Bruges ont une belle avance sur leurs poursuivants en Jupiler Pro League. Il sera particulièrement intéressant de voir quelle équipe accrochera la sixième place.

La Jupiler Pro League reste très passionnante. À huit journées de la fin de la saison régulière, on attend avec impatience de voir quelles seront les six équipes qui se disputeront le titre.

"Les quatre premiers, Genk, Bruges, l'Union et Anderlecht, commencent à avoir l'allure d'équipes de Champions Play-offs, il reste peu de doutes sur leur qualification", analyse Patrick Goots dans Het Gazet van Antwerpen.

A côté de cela, l'ancien bombardier de notre Division 1 est convaincu de la valeur de son club de coeur, qu'il voit également rejoindre la course au titre : "Je pense que les cinq premiers du classement actuel, avec l'Antwerp donc, resteront inchangés."

Il ne reste ainsi plus que la sixième place à pourvoir. Et pour l'instant, plusieurs équipes peuvent encore se qualifier. La Gantoise occupe actuellement cette sixième, synonyme de Champions Play-offs.

Toutefois, ils ne comptent qu'un petit point d'avance sur le Standard. Ensuite, Charleroi et Dender ont quatre points de moins que les Buffalos et sont donc toujours à leur portée : "Je pense que La Gantoise, le Standard et Charleroi se battront pour le ticket de PO1 restant. Il y a encore du monde", conclut Goots.