C'est officiel : Isaac Price rejoint l'Angleterre, belle opération financière pour le Standard

Le milieu de terrain nord-irlandais a livré l'une de ses meilleures prestations avec les Rouches et a frappé le poteau sur le but victorieux de Dennis Ayensa, avant de prendre la direction de l'Angleterre, lundi.

Le joueur de 21 ans s'est en effet engagé avec West Bromwich Albion, en Championship, où il tentera de décrocher la montée vers la Premier League. Un transfert pour lequel le Standard réalise un joli coup financier.

Une belle vente de la part du Standard

En effet, les Rouches vont récupérer trois millions d'euros, bonus compris, ainsi qu'un pourcentage à la revente d'entre 15 et 20% pour un joueur acquis gratuitement à l'été 2023 et qui a signé un contrat de quatre ans et demi, Outre-Manche.

Le Standard, qui avait fermé son mercato entrant pour les joueurs de champ, ne laissant la place qu'à l'arrivée d'un gardien réserve pour épauler Matthieu Epolo et Laurent Henkinet, est donc à la recherche, depuis quelques jours, d'un remplaçant à Isaac Price.