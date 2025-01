Enfin le soir de Luis Vazquez ? David Hubert préface Viktoria Plzen - Anderlecht

Anderlecht est en République Tchèque pour la seconde fois de cette campagne européenne, cette fois pour en défier le 2e au classement : le Viktoria Plzen. Un adversaire dont David Hubert se méfie.

Une victoire ce jeudi contre le Viktoria Plzen et le RSC Anderlecht sera assuré du top 8 européen, ce qui serait un sacré objectif rempli et même plus encore. Mais pas question pour autant de jeter la prudence par la fenêtre contre le 2e du championnat tchèque. "Bien sûr, l'objectif sera de gagner. Mais on sait aussi que c'est une équipe robuste et capable de se projeter très vite vers l'avant en contre", prévient David Hubert.

"Il faudra éviter de tomber dans ce piège. Leur attaquant va très vite, ils défendent de manière compacte à cinq défenseurs et trois milieux. Nous allons devoir être intelligents, ne pas nous précipiter", détaille le coach du RSCA. "Il faudra faire les bons choix, être bien organisé. Mais le but, c'est bien sûr de se qualifier et il faudra donc chercher les espaces et tenter de faire la différence".

Le soir de Luis Vazquez ?

En Coupe d'Europe, un Mauve se montre bien plus à son avantage qu'en championnat : Luis Vazquez, qui avait notamment pesé lourd lors des victoires à la Real Sociedad et au Slavia Prague. "On connaît les qualités et les axes d'amélioration de Luis. Il peut servir de point d'appui devant, mais est en effet un tout autre profil que Kasper (Dolberg)", reconnaît David Hubert, qui a cependant défendu son solide attaquant argentin.

"Quand Luis est là, nous devons parfois jouer de manière différente. Il a joué de très bons matchs, d'autres un peu moins bons, nous le savons et il le sait aussi", ajoute-t-il. "Mais nous croyons en lui. C'est la seule façon pour qu'un joueur continue à s'améliorer. Luis a toute ma confiance à partir du moment où il joue. Ca ne veut pas dire qu'il jouera demain", sourit Hubert. Goto étant le seul autre attaquant du noyau, on doute que Vazquez ne démarre pas, malgré l'évocation de Thorgan Hazard comme "faux attaquant" potentiel.

C'est d'ailleurs le type de match lors duquel Vazquez pourrait briller, car le Viktoria Plzen est comparable au Slavia Prague, face auquel l'Argentin avait été très bon. "Est-ce que c'est exactement la même équipe ? Non. Est-ce qu'il y a des ressemblances, oui", concède le coach anderlechtois. "Ils sont proches en championnat aussi. Je dirais que le Slavia est plus physique encore, mais je m'attends à beaucoup de duels, de seconds ballons. On se prépare à une expérience similaire".