Un gardien formé à Anderlecht décroche un beau transfert dans un club de Ligue des Champions : "Lorsque qu'il vous appelle vous n'avez qu'à dire oui"

Le club néerlandais loue le gardien belge jusqu'à la fin de la saison à Dordrecht, club de deuxième division, et a également négocié une option d'achat.

Un an et demi après son départ forcé du KV Oostende, le gardien de but se retrouve soudain à Feyenoord : « S'ils t'appellent, tu n'as qu'à dire “oui” ».

Feyenoord s'est renforcé avec Liam Bossin, comme l'ont confirmé les Rotterdammers sur leur site internet. Le gardien belgo-irlandais de 28 ans, dont la mère est Irlandaise et le père Belge, est un jeune produit du WS Bruxelles, basé à Woluwe.

Anderlecht l'a ensuite arraché au Stade Fallon, mais chez les Mauve et Blanc, le gardien n'a jamais disputé de match officiel. Via Nottingham Forest et Cork City, Bossin a rejoint Dordrecht en 2021 aux Pays-Bas. Il y a été titulaire pendant plusieurs saisons avant de rejoindre le KV Ostende à l'été 2023.

Mais il a dû rapidement quitter la Côte belge après la faillite du KVO, pour revenir à Dordrecht toujours en Keuken Kampioen Divisie (Division 2). Il arrive à Feyenoord comme doublure de Justin Bijlow et de Timon Wellenreuther (ex-Anderlecht).

"J'ai tout de suite compris que c'était ce que je voulais. Lorsque Feyenoord vous appelle, vous n'avez qu'à dire 'oui'. J'étais bien sûr gardien titulaire au FC Dordrecht, mais ici j'ai un rôle différent, celui de gardien remplaçant. Dans ce rôle, je vais me donner à 100 % pour soutenir Justin et Timon avant chaque match. Par ailleurs, je veux bien sûr continuer à me développer, tant sur le plan physique que sur celui de la technique de gardien. J'ai hâte", a déclaré Bossin sur le site de Feyenoord.