Bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ?

Avec la nomination de Rudi Garcia en tant que nouveau sélectionneur des Diables Rouges, l'équipe nationale s'apprête à vivre de grands changements. Lors des négociations, le Français a stipulé qu'il pouvait emmener trois membres de son staff avec lui et a choisi de s'entourer de visages familiers.

Claude Fichaux (55 ans) et Christophe Prudhon (62 ans), qui ont été des collaborateurs proches de Garcia depuis leur travail commun à Lille, rejoignent le staff. Stéphane Jobart (53 ans), qui connaît bien Garcia grâce à leur expérience commune à Marseille, Al-Nassr et Naples, jouera également un rôle clé.

Fichaux agira en tant que bras droit de Garcia, tandis que Prudhon sera responsable de l'analyse des données et de l'étude des adversaires. Leur vaste expérience et leur collaboration étroite avec le nouveau sélectionneur national devraient poser les bases d'un renouveau au sein du staff technique. Jobart, quant à lui, apportera son expertise en matière de tactique et de méthodes d'entraînement.

Outre ses collaborateurs habituels, Garcia espère également le retour de deux figures bien connues du football belge : Thomas Vermaelen et Erwin Lemmens. Vermaelen, qui a précédemment été l'adjoint de Roberto Martínez et a joué un rôle clé lors de la Coupe du monde au Qatar, n'ayant plus trouvé sa place dans le staff après l'arrivée de Domenico Tedesco, semble désormais ouvert à une nouvelle collaboration avec Garcia.

Une décision importante pour Courtois

Le retour éventuel d'Erwin Lemmens, préparateur des gardiens, est également envisagé. Lemmens, qui a fait partie du staff des Diables Rouges pendant plus de dix ans, a dû quitter son poste après la nomination de Tedesco, qu'il considérait alors comme un manque de respect. Son retour renforcerait non seulement le staff technique, mais pourrait également faciliter le retour de Thibaut Courtois, qui a déjà exprimé son soutien à Lemmens et souhaiterait qu’il revienne. Son retour serait une bonne nouvelle pour le portier du Real Madrid. Il l’aurait d’ailleurs déjà fait savoir à Vincent Mannaert.