🎥 Déjà plus prolifique que Luis Vazquez ! Le tout premier but de Keisuke Goto avec Anderlecht

Avec l'absence de Colin Coosemans, remplacé par Mads Kikkenborg, c'était l'autre attraction de la composition anderlechtoise : face à Malines, Keisuke Goto a fêté sa toute première titularisation avec l'équipe A du Sporting.

L'attaquant japonais a relégué Luis Vazquez, très peu convaincant en l'absence de Kasper Dolberg, sur le banc. Une surprise qui n'en était finalement pas une : Goto s'était illustré en ce début de saison avec les RSCA Futures (5 buts en D1B) et était repris avec l'équipe première depuis quelques matchs.

Il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire adopter par le Lotto Park : après 24 minutes sur la pelouse, il marquait déjà son premier but devant la Mauve Army.

D'abord frustré par un défenseur malinois sur la ligne de but après une première occasion, Goto s'est relevé et est ensuite passé devant son homme pour couper un bon centre de Thorgan Hazard.

1ère titularisation de Keisuke Goto 🇯🇵 (05, BU) avec Anderlecht et 1er but !



Après avoir manqué de contrer un dégagement sur la ligne, il se repositionne très vite et vient couper au 1er poteau d'une superbe tête plongeante croisée, bravo ! 👏