On en sait plus sur les motifs exacts de l'arrestation de Radja Nainggolan, embarqué par la police ce matin

Radja Nainggolan nie formellement toute implication dans le trafic de cocaïne. Son avocat Omar Souidi s'est exprimé sur l'affaire.

Nainggolan a été arrêté ce matin par la police de Bruxelles pour son implication présumée dans le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud vers l'Europe. Le trafic illicite se déroulerait via le port d'Anvers. Trente perquisitions ont été menées à Anvers et à Bruxelles, Nainggolan a été arrêté dans le cadre d'une enquête plus vaste sur le crime organisé.

Selon son avocat Omar Souidi, Nainggolan était "fortement impressionné" par l'interrogatoire. "Il espère ardemment rentrer chez lui, mais ce sera le juge d'instruction qui décidera", a-t-il déclaré, dans une réaction rapportée par Het Laatste Nieuws.

Suspecté de blanchiment d'argent ?

Souidi souligne qu'il est "dommage pour sa réputation" que son client soit associé au trafic international de drogue. "Le principe de présomption d'innocence s'applique également à Nainggolan", a rajouté l'avocat. "Il a été interrogé, mais n'a toujours pas été inculpé".

Il a également mentionné que l'enquête était secrète et qu'il ne pouvait pas partager de détails sur les liens éventuels de Nainggolan avec ce trafic. "C'est le secret de l'enquête", a déclaré Souidi. "Nous devons toujours choisir nos mots avec soin".

Qu'en est-il des motifs précis de cette arrestation ? La Dernière Heure affirme que Radja Nainggolan est suspecté de blanchiment d'argent issu du trafic de coacaïne.