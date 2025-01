Nicky Hayen ne veut surtout pas calculer : "Nous avons notre sort entre les mains"

Regarder ce qui se passe sur les autres terrains, Nicky Hayen n'en a pas l'intention. L'entraîneur du Club de Bruges veut se focaliser sur ce déplacement à Manchester City, et espère que son équipe pourra sortir le match parfait pour accrocher un résultat.

Le Club de Bruges a son sort entre les mains, mais pourrait aussi surveiller ce qui se passe du côté de Lisbonne ou Stuttgart pour valider sa participation aux barrages de la Ligue des Champions. Les Brugeois, 20es, n'ont besoin que d'un point, mais affrontent les champions d'Europe 2023, qui doivent aussi s'imposer pour se qualifier.

"On ne va pas regarder les autres terrains, uniquement notre match parce que nous avons notre sort entre les mains. En prenant un résultat demain, nous serons qualifiés pour la suite de la compétition", répondait immédiatement Nicky Hayen en conférence de presse, ce mardi.

"Le scénario le plus probable ? La seule chose facile à dire, c'est que ce sera un match difficile. Ils ont des joueurs et un entraîneur de classe mondiale, mais nous allons faire le maximum pour tenter d'arracher un résultat."

Il faudra faire le match parfait"

Plus tôt dans la journée, Pep Guardiola n'a pas manqué de souligner que le Club de Bruges n'a plus perdu depuis vingt rencontres toutes compétitions confondues et que la tâche sera rude. Une manière évidente d'essayer de relâcher la pression du côté de l'entraîneur espagnol, qui sait pertinemment bien que son équipe sera favorite face au champion de Belgique. Pour sa part, Nicky Hayen n'a pas surpris en estimant que le Club devra faire le match parfait s'il veut, à minima, prendre un point.

"Manchester City est une équipe dominante avec beaucoup de qualités pour faire la différence. On devra être compacts et solides défensivement, même s'ils ont les qualités pour faire la différence. On devra faire le match parfait, mettre de l'intensité, gagner les duels, concrétiser les occasions que nous aurons et espérer que ça suffise."