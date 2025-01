Un cadre d'OHL sur le départ ? "C'est difficile pour un si jeune joueur"

Ezechiel Banzuzi a encore livré un excellent match avec OHL contre La Gantoise. Malgré les rumeurs de transfert, il reste très calme devant la situation.

Ezechiel Banzuzi est particulièrement suivi cet hiver. Chaque week-end, des scouts sont présents en tribune pour suivre le milieu de terrrain néerlandais. "Va-t-il partir ? Va-t-il rester ? Vers quel club ? C'est difficile pour un joueur si jeune", a souligné Chris Coleman à ce ujet.

Cependant, pour l'instant, Banzuzi semble parti pour rester à OHL - même s'ils savent qu'ils devront le laisser partir en cas d'une offre exceptionnellement élevée. On parle de plus de 10 millions d'euros.

Et le joueur lui-même ? Il essaie de rester aussi calme que possible et s'est contenté de parler football après le match nul contre La Gantoise.

"Nous avons joué un très bon match, nous nous sommes battus en équipe et nous avons mérité un point. Donc, c'est bien aussi", a déclaré Banzuzi après le 0-0 contre La Gantoise.

Et jusqu'à présent, il se réjouit déjà de la suite, avec Louvain : "La semaine prochaine, il y a à nouveau un match à domicile, contre le KV Malines. Je pense que nous pouvons certainement y prendre des points pour grimper au classement".