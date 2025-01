Voici les deux adversaires potentiels du Club de Bruges en barrages de la Champions League !

Le tirage au sort n'a pas encore eu lieu, mais Bruges peut déjà réduire la liste de ses opposants potentiels à deux seulement. Ce sera soit le Borussia Dortmund soit l'Atalanta Bergame pour les Gazelles.

Qui dit nouveau format dit ajustements pour en comprendre tous les tenants et aboutissants. Au coup de sifflet final ce mercredi, on ignorait encore qui serait l'adversaire du Club de Bruges, qualifié par la porte de derrière à la 24e place pour les barrages de Champions League.

Le fonctionnement est en réalité assez simple : cela se fait par "paires", et la paire des deux premières équipes en-dehors du top 8 (les clubs classés 9e et 10e) affrontera la paire des 23 et 24e places au classement.

Premier constat : le FC Bruges est assez chanceux, car le Bayern Munich a longtemps été 9e, et aurait donc été un adversaire potentiel et particulièrement ardu pour les Blauw & Zwart. Vincent Kompany et ses troupes ont finalement basculé à la 11e place.

Mais le Club pourrait bien tout de même se rendre en Allemagne, puisque les 9e et 10e places sont occupées par l'Atalanta Bergame et le Borussia Dortmund. Un sacré tirage car Bruges affrontera donc soit le vainqueur de la dernière Europa League et actuel 3e de Serie A, ou un Borussia qu'on sait être une équipe de coupe.

Le tirage aura lieu ce vendredi à 12h, avant celui des autres Coupes d'Europe livrant leur verdict ce jeudi soir. Sur papier, le Borussia Dortmund est peut-être plus prenable (les Schwarzgelben sont 9e en Bundesliga), mais les retrouvailles avec Charles De Ketelaere seraient un beau moment...