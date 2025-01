Les fans le réclament sur les réseaux sociaux, plusieurs grands clubs sont à l'affut : ce Brugeois déchaine les passions en fin de mercato !

Raphael Onyedika est un formidable milieu de terrain défensif. Buteur en Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière sur la pelouse de Manchester City, le Nigérian déchaine les passions au sein des plus grands clubs européens.

Raphael Onyedika, c'est l'un des hommes en vue au Club de Bruges depuis le début de la saison. Le médian défensif impressionne, tant en championnat que sur la scène européenne.

Sur la pelouse de Manchester City, le Nigérian de 23 a d'ailleurs ouvert le score, marquant par la même occasion son tout premier but en Ligue des Champions.

"Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un sentiment incroyable de marquer ce premier but sur le terrain de City. Je suis tellement fier", a-t-il déclaré à nos confrères nigérians de townGist.com.

"Après ce but, on savait que ce serait encore plus difficile. Et quand City est revenu à égalité en profitant de nos erreurs, ils ont eu le momentum et l'énergie pour faire la différence."

Beaucoup de prétendants pour Raphael Onyedika !

Sur les réseaux sociaux, Raphael Onyedika déchaine les passions. Les comptes nigérians ne parlent déjà que de son affrontement face à l'Atalanta d'Ademola Lookman, son compatriote, alors que les fans de plusieurs grands clubs européens espèrent le recruter.

Selon certaines informations, le PSG, le Bayern ou encore l'AC Milan suivent sa situation, bien qu'avec cette qualification, la course au titre qui se poursuit et la déclaration du PDG Bob Madou voulant conserver ses cadres, il semble peu probable qu'il ne quitte la Venise du Nord avant l'été.