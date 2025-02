"C'est le pire footballeur que j'ai jamais vu" : Wout Faes vivement critiqué pour sa dernière prestation avec Leicester

Relégué sur le banc par le nouveau coach de Leicester, Ruud van Nistelrooy, à ses débuts, Wout Faes a désormais retrouvé sa place de titulaire. Le Diable Rouge enchaîne un quatrième match de Premier League dans le onze de base.

Sauf que lors du dernier match, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le natif de Mol n'était pas dans son assiette et a commis de nombreuses erreurs. Son équipe, Leicester, s'est finalement inclinée sur le large score de 4-0.

Auteur d'une performance très moyenne, le défenseur a été vivement critiqué par les fans sur les réseaux sociaux. En témoignent ces commentaires : "Wout Faes est un prétendant au titre de pire défenseur de l'histoire de la Premier League", "Il est affreux. Il est partiellement ou totalement responsable des 4 buts d'Everton aujourd'hui. Le dernier était ridicule. Il ne sait ni marquer, ni courir, ni se positionner," "Wout Faes est le pire footballeur que j'ai jamais vu."

Au vu de sa dernière performance décevante, le joueur souvent titulaires avec la Belgique pourrait bien perdre sa place dans le onze de base avec son club. Réponse vendredi prochain lors du match des Foxes contre Manchester United en FA Cup.

