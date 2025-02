Après la lune de miel, Kompany goûte aux reproches : "Qu'est-ce que c'est que ça ?"

Le Bayern Munich de Vincent Kompany doit absolument régler un problème : il prend beaucoup trop de buts. Le président d'honneur Uli Hoeness n'est pas ravi.

Il y a quelques mois de cela, Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, estimait que plus rien ne pouvait arriver à son équipe. "Nous sommes dans une position très avantageuse à l'heure actuelle, nos seuls concurrents, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, sont loin derrière nous", déclarait-il (lire ici).

Le Bayer Leverkusen est actuellement à 6 points du Bayern Munich, qui a également loupé le top 8 en Ligue des Champions. Un problème, surtout, est évident : les Bavarois prennent trop de buts (10 sur les 5 derniers matchs).

"Je me dois de corriger mes dires. Le Bayer Leverkusen est plus fort que prévu et nous titille. Je pense qu'ils continueront à le faire dans les mois à venir", a cette fois déclaré Uli Hoeness à la presse allemande. Bien qu'il ne veuille pas se mêler du sportif au Bayern, il ne cachera pas sa pensée.

"C'est à Max Eberl de gérer l'entraîneur, mais si je croise Kompany moi-même, je lui demanderai tout de même pourquoi nous encaissons si facilement. Qu'est-ce que c'est que ça?", lance le président d'honneur du Bayern.

Autant dire que Kompany aura désormais intérêt à faire en sorte que sa défense prenne moins de buts, car en coulisses, ça commence à grogner. Même si Hoeness n'a à l'heure actuelle plus aucun pouvoir décisionnaire.