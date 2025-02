Quelques mois après son transfert, ce grand espoir du football belge change encore de club et va tenter d'enfin se lancer !

Ayanda Sishuba espère bien pouvoir enfin lancer sa jeune carrière. Six mois après son départ de Lens pour Rennes, l'international belge U19 déménage à nouveau.

Le début de carrière d'Ayanda Sishuba (20 ans) prend un peu plus de temps que prévu à se dessiner. Grand talent du centre de formation du Racing Lens (après avoir fait ses premiers pas au Futurosport), Tshishuba avait montré de belles choses en équipes de jeunes avec les Sang & Or.

On s'attendait à ce qu'il reçoive sa chance sous Will Still, mais l'été passé, le milieu de terrain créatif devait finalement quitter Lens pour aller chercher du temps de jeu. Sishuba s'engageait alors au Hellas Vérone, après n'avoir cumulé en tout et pour tout que 8 apparitions en équipe A avec le Racing.

Malheureusement, depuis son arrivée en Italie, Sishuba n'a pas reçu sa chance en Serie A non plus. Cantonné au banc, il n'a joué qu'avec la Primavera du Hellas Vérone. Après 6 mois, il va donc d'ores et déjà quitter la Botte... et revenir en Ligue 1.

Sishuba avait déjà été brièvement cité en Belgique - Anderlecht et Bruges, notamment, auraient suivi son cas - mais c'est en effet au Stade Rennais, très actif en cette fin de mercato hivernal, qu'il va s'engager. Ayanda Sishuba tentera de se relancer en Bretagne, où son arrivée sera officielle dans la journée.

À Rennes, Sishuba retrouvera notamment Kazeem Olaigbe, dont la signature en provenance du Cercle de Bruges devrait être bientôt être officielle également.