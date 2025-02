"Cela a été très intense" : présent au Soulier d'or, Rudi Garcia s'exprime sur ses premiers jours à la tête des Diables

Rudi Garcia a découvert hier soir le Soulier d'or à la belge. L'occasion pour lui de se livrer sur son ressenti quant à ses premiers jours dans sa nouvelle fonction.

"Je connaissais ce trophée du Soulier d'or qui est important en Belgique. Ce sont des soirées intéressantes car cela permet de réunir toute la famille du football" a déclaré Rudi Garcia, ravi de se mêler à son tour au gotha du football belge.

"Mais il y a la Coupe mercredi et jeudi, donc je pense que les coachs espèrent que cela se finisse tôt" rigolait-il. Lui aussi a déjà l'esprit aux demi-finales de Coupe : il assistera aux deux rencontres "pour voir tous les joueurs belges sélectionnables".

En pleine immersion dans notre football

Notre nouveau sélectionneur a déjà sillonné les stades belges le weekend dernier : "Cela a été très intense. J'étais un peu partout dans les stades de Pro League : vendredi, samedi et dimanche. C'est comme cela que nous pourrons nous ouvrir aux jeunes joueurs belges qu'on connaît moins".

Le Français de 60 ans adopte une posture assez humble par rapport à son nouvel environnement : "Il faut que j'apprenne encore à connaître beaucoup de choses : mon staff et mes joueurs bien sûr mais aussi votre pays, votre histoire, votre culture et plus encore, votre football".

Pour ses premiers jours, Rudi Garcia s'est concentré sur les stades belges : "Je n'ai pas encore rendu visite à Lukaku, De Bruyne et Courtois" a-t-il avoué, tout en laissant entendre que c'était bien à l'ordre du jour.